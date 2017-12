Unas fotos prueban el acoso sexual de Oliver Stone a Salma Hayek Salma Hayek junto a Oliver Stone. / AP Las actrices Patricia Arquette y Carrie Stevens también han denunciado al guionista EL NORTE Miércoles, 27 diciembre 2017, 14:05

Salma Hayek ha sido la última actriz en denunciar el acoso que sufrió por parte del productor Harvey Weinstein. En su carta publicada por 'The New York Times', la actriz mexicana cuenta la pesadilla que supuso para ella trabajar junto al productor, al que define como «un cinéfilo apasionado, un padre amoroso y un monstruo. Las demandas absurdas iban desde que despidiera a mi agente en mitad de una noche por una discusión a sacarme de una gala de estreno en el Festival de Cine de Venecia para estar en una fiesta privada con él y otras mujeres que, como me enteré más tarde, eran prostitutas», desvela la actriz, a quien el productor llegó a amenazar de muerte en un ataque de ira: «Te voy a matar, no creas que no puedo», explica la actriz en su carta.

Horas después, el abogado del productor negaba estas acusaciones hacia su cliente. «Las acusaciones de naturaleza sexual realizadas por Salma no son exactas y otras personas que presenciaron esos mismos hechos tienen un recuerdo muy diferente de cómo se desarrollaron», apuntó el letrado.

Una semana después de esa denuncia, la prensa internacional está recogiendo denuncias por acoso sexual en contra del guionista Oliver Stone a raíz de unas imágenes del cineasta al lado de la actriz Salma Hayek y en las que le puede observar tocando a la actriz durante la presentación de su película 'Salvajes', en Londres. Ella intentaba quitarse las manos del director diciéndole: «No me toques, Oli», a lo que él hacía caso omiso.

Oliver Stone también ha recibido denuncias por acoso de Patricia Arquette, ganadora del Oscar por 'Boyhood' y Carrie Stevens, actriz y conejita de la revista Playboy que también lo acusó de «manosearla» en una fiesta, cuando tenía 22 años.

Pero, por su parte, a Stone parece no preocuparle estas denuncias e incluso ha llegado a defender a Harvey Weinstein: «No es fácil lo que está pasando. No voy a comentar chusmeríos», señaló en una entrevista, según recoge ABC.