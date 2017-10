Fonsi Nieto prepara su demanda contra Alba Carrillo Fonsi Nieto. / Instagram El Dj y la modelo se verán las caras en el juzgado por la custodia de su hijo Lucas EL NORTE Lunes, 2 octubre 2017, 11:59

Fonsi Nieto prepara su estrategia contra Alba Carrillo. Según explica la periodista Beatriz Cortázar en las páginas de 'ABC', el Dj está preparando con su abogado la demanda para poder custodiar a su hijo Lucas.

Aunque durante el verano se habló de que septiembre sería el mes en el que Fonsi presentara la demanda ante los juzgados, todavía no se ha dado porque «estas cosas se tienen que hacer muy bien, se trata de un asunto muy serio. Fonsi tomó la decisión hace tiempo y nada ni nadie le han hecho cambiar de opinión. Cree que es lo mejor para su hijo y lo considera un deber», ha comentado una persona próxima al expiloto, que además añade: «De la misma manera que Alba ha tenido la custodia porque era muy pequeño ahora, y después de unos meses viviendo como en régimen de compartida, se puede pedir este paso. Que sea la Justicia la que dictamine con quién debe estar el menor a tenor de muchos de los argumentos que se van a mostrar. No es un proceso fácil ni agradable, pero no queda otra».

Alba Carrillo, por su parte, no ha querido hablar mal en público del padre de su hijo, aunque sí lo ha hecho de la hermana de éste. «No trago a la hermana de Fonsi. Su madre y su hermana fueron al bautizo de mi hijo y ni nos hablábamos, ni me saludaron», comentó Alba en 'Sábado Deluxe'.