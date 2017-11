Fonsi Nieto disfruta como un niño en la presentación de Nerf Nitro Fonsi Nieto. / Instagram El Dj recuerda que éstas no serán sus mejores navidades debido a la pérdida de su tío Ángel Nieto EL NORTE Viernes, 3 noviembre 2017, 11:11

A pesar de abandonar el mundo del motor, Fonsi Nieto sigue siendo un gran aficionado a la velocidad, de ahí que no se perdiera la presentación de Nerf Nitro, una nueva línea de lanzadores de vehículos. Un lanzamiento que tampoco se han querido perder grupos de padres, acompañados por sus hijos, hasta el punto de que algunos de ellos se enfundaron sus trajes y se lanzaron a la pista para participar en una emocionante carrera de karts en la que compitieron contra el mismo Fonsi Nieto, según ha publicado el portal 'Chance'.

El Dj ha recordado que cuando era pequeño le gustaba mucho jugar con los coches ya que le gustaba disfrutar del aire libre, por lo que no sería de extrañar que podría ir por ahí el regalo para su hijo Lucas en las proximas Navidades. Pero estas entrañables fiestas familiares no lo serán tanto en la familia Nieto tras el fallecimiento de su tío Ángel . Fonsi ha confesado que a los Reyes Magos no le pide 'nada material', pues es «un soñador para estas cosas».