Floren Abad, el Súper, reconoce que «no hay límites para entrar en GH» Floren Abad, el Super de 'Gran Hermano'. / Mtmad Confiesa en una entrevista para 'Que no salga de aquí' qué es lo más obsceno que ha tenido que ver en un casting EL NORTE Martes, 5 septiembre 2017, 19:00

La búsqueda de candidatos para la 18º edición de 'Gran Hermano' ha concluido. Por ello, 'Que no salga de aquí' ha entrevistado al máximo mandatario de la casa de Guadalix, Floren Abad, el Súper, la voz en 'off' que transmite las órdenes a los concursantes del reality.

Durante la entrevista, como recoge 'Vertele!', Abad asegura que, aunque llevan ya 17 ediciones, «siempre hay alguien que te puede sorprender» y reconoce que, aunque igual finalmente no acaba como ganador, pero «siempre tenemos una intuición de alguien que nos gusta. También hay un flechazo con el candidato por el motivo que sea».

Preguntado sobre los perfiles de los candidatos que buscan para entrar en la casa, Abad lo tiene claro: «Los perfiles al final no son tanto lo que nosotros queremos, sino los que más se acercan al proceso de casting. Hay perfiles que son difíciles de conseguir... No hay límites para entrar en 'Gran Hermano'. El casting se lo hacemos a todo el mundo porque siempre puede haber alguien que nos dé un punto que no hemos visto».

Abad no ha dejado pasar la oportunidad para decir qué acto ha sido el más obsceno de cuantos ha visto en un casting de 'Gran Hermano': «Una vez me hicieron un calvo», concluye.