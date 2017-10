Fernando Tejero no guarda buen recuerdo de 'Masterchef' Fernando Tejero en 'Masterchef Celebrity'. / TVE El actor ha criticado el programa de TVE: «La mitad de lo que pasa es mentira» EL NORTE Viernes, 6 octubre 2017, 17:01

Fernando Tejero fue uno de los concursantes que participó en la primera edición de 'Masterchef Celebrity' donde formó una extraordinaria pareja de juego al lado de Loles León. Pero su paso por el popular concurso no fue tan agradable como parece, tal y como recuerda 'Ecoteuve'.

El actor ha apuntado que «no estaba a gusto», aunque quiere dejar claro que «la culpa es solo mía. Para mí la cocina era algo con lo que me evadía y Masterchef cambió esa concepción que tenía», y añade: «No me arrepiento de nada en mi vida. Hay cosas que no volvería a hacer, pero no hay que arrepentirse de nada. Fue una decisión que tomé y luego me tocó apechugar», señala en una entrevista en la Cadena Ser.

Califica su paso por el reality como «una experiencia más en mi vida, pero ya ni me acuerdo. Ni siquiera lo veo». Del mismo modo, tampoco se siente molesto por las críticas recibidas por parte de los telespectadores «Masterchef está hecho para la audiencia y la mitad de lo que pasa ahí es mentira…Masterchef está ya en el cajón del olvido», sentencia el cómico.