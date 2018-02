Fergie pide disculpas por su interpretación del himno de Estados Unidos Fergie. / Instagram La cantante optó por una versión más íntima que provocó las críticas en las redes sociales EL NORTE Miércoles, 21 febrero 2018, 11:26

Fergie, la cantante que interpretó el himno de Estados Unidos tras el último partido del All Star de la NBA, no duerme desde entonces. A la popular intérprte le han llovido las críticas recibidas a través de las redes sociales debido a la versión tan íntima que hizo y por la que ahora ha pedido perdón. «Siempre voy a estar agradecida y orgullosa de cantar el himno nacional y la pasada noche intenté hacer algo especial para la NBA. Me encanta este país y honestamente di lo mejor de mí», confesaba a 'People'.

Su apuesta por utilizar un tono más lento, cercano al jazz, hizo despertar la mofa de muchos. Por una parte, las redes sociales se dividieron unas la felicitaban y otras la criticaban, como fue el caso de Khloe Kardashian.