Feliciano López guarda silencio sobre Elena Valencia Feliciano López. / Bekia Mientras el tenista no habla sobre la supuesta relación con la modelo, ella sí reconoce que le conoce EL NORTE Viernes, 22 septiembre 2017, 18:15

Feliciano López solo quiere hablar en las pistas de tenis con una raqueta en la mano. Fuera de ellas, profundas sonrisas pero mutismo absoluto sobre dos mujeres: Elena Valencia y Alba Carrillo.

El tenista participó en un torneo benéfico de golf, y se mostró muy sonriente, y más después de haber soplado recientemente las velas de su 36 cumpleaños -a ritmo de Maluma-. Pero en el photocall, y ante las preguntas de la prensa, la sonrisa desapareció de su rostro cuando fue preguntado por Alba Carrillo.

En ese momento, como recoge 'Chance', Feliciano decidió, unilateralmente, que se había acabado su presencia ante los medios y que se marchaba a jugar al golf. Tampoco quiso abrir la boca sobre sus supuesto romance con Elena Valencia, la joven con la que se le relaciona desde hace días.

El tenista cambió de tema cuando le preguntaron si le tenían que felicitar por haber encontrado de nuevo el amor: «Me tenéis que felicitar por mi cumpleaños», respondió.

Por su parte, Elena sí ha reconocido que ambos se conocen, incluso que se han visto en varias ocasiones: «Nos conocimos por amigos comunes y hemos salido a veces con más gente. Estoy soltera y abierta a todo, me gusta conocer gente, pero si surge algo o no con él, pues no se sabe, de momento no ha pasado nada», explicó a 'Ok Diario'.