Feliciano López asegura que él fue quien dejó a Alba Carrillo Bertín Osborne y Feliciano López en 'Mi casa es la tuya'. / Telecinco El tenista y su madre fueron los protagonistas del programa de Bertín Osborne 'Mi casa es la tuya' EL NORTE Miércoles, 19 julio 2017, 12:00

Feliciano López tuvo su especial en Telecinco. El tenista fue el invitado de Bertín Osborne en su programa 'Mi casa es la tuya', en el que hablaron de su faceta profesional y, como no, de su relación con Alba Carrillo. Para ponerle al día del enfrentamiento entre la expareja, Bertín tuvo como profesor a Arévalo que le dio un cursillo acelerado sobre la ruptura del tenista y la modelo.

Otro de los invitados del programa ha sido Marc López, amigo y compañero de Feliciano que no ha olvidado el paso de la exmujer del tenista por 'Supervivientes', comentando, con cierta guasa: «Soy fan número 1 de Supervivientes».

Bertín mostró su malestar por que no se habla de los méritos deportivos de su invitado, sino por asuntos que nada tienen que ver con su principal actividad. En el momento de preparar el menú, Feliciano ha comentado que su separación fue un palo muy grande para él ya que había puesto mucha ilusión. También dejó claro que aunque le doliera la ruptura él decidió dejar a Alba: «Yo dejé la relación porque no funcionaba pero nunca se me ocurriría hablar mal de alguien con quien he estado, ni de ella ni de nadie. Porque una persona que has querido, pues no puedes hablar mal de ella. Tenemos toda la vida por delante para conocer a otras personas tanto ella como yo».

El presentador le preguntó si había seguido 'Supervivientes', a lo que Feliciano le comentó que solo sabe lo que le cuentan sus amigos y que muchas cosas que le han llegado se las toma a risa.

Minutos más tarde se sumó a la reunión Belén Diaz-Guerra, la madre del deportista, que entraba en escena para echar una mano en la cocina y que también se convirtió en una de las dianas de Alba Carrillo cuando criticaba a su ex marido: «A mi me han puesto casi como la bruja de la película», decía Belén, que añadía: «Que yo soy una entrometida, y yo muchas cosas de la casa no se ni donde están y no tengo tanto tiempo para estar metiéndome en la vida de mi hijo». Estas declaraciones pretendían ser respuesta a los comentarios de la modelo que acusaba a la familia del tenista de meterse en sus vidas. Así que Belén acababa este capítulo enviándole un mensaje a Alba: «A esta chica yo la había tomado cariño y me parecía una persona muy entrañable».