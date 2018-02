La familia de Ortega Cano, al completo, en un acto solidario Gloria Camilia Ortega. / Instagram El diestro acudió acompañado de sus hijos José Fernando y Gloria Camila junto con su novio Kiko EL NORTE Martes, 13 febrero 2018, 13:02

José Ortega Cano ha logrado reunir a toda su familia en un acto solidario en el que todos han querido participar. El diestro no ha querido perderse un partido de fútbol en homenaje a Tony Leblanc en el que también han participado su hija Gloria Camila, su novio Kiko y José Fernando que poco a poco se va recuperando. La cita no se la quisieron perder otros rostros conocidos como Máximo Valverde o Toño Sanchís, según recuerda ABC.

Gloria Camila accedió a ser entrevistada por los medios que allí se dieron cita. La joven les confesó lo orgullosa que está la familia de José Fernando y lo centrado que está desde hace unos meses. «Mi hermano está genial y la niña le ha traído más fuerza. Está genial y saliendo poco a poco», y añadió: «Mi hermano es maravilloso, mi padre súper grande, mi novio que me quiere mucho».

A pesar de tanta felicidad, se ha empezado a especular con la posibilidad de que el enlace de José Fernando con Michu no se celebre.

Gloria Camila no reparó en elogios al hablar de la hija de su hermano y Michu, la pequeña María del Rocío. «Muy bien, muy guapa, muy grande. Es superbuena, no llora, no se queja, así que genial», confesó.