Un fallo técnico deja sin palabras a Pablo Motos

El presentador de 'El Hormiguero' se vio obligado a pedir perdón al público por culpa de un teléfono móvil EL NORTE Viernes, 8 junio 2018, 11:51

Pablo Motos tenía como invitada a la actriz canaria Toni Acosta, a quien según él mismo decía no la había visto desde hace dos años. Todo iba bien por el momento, pero comenzó a torcerse en el momento en el que 'El Hormiguero' iba a regalar una tarjeta OpenBank con 3.000 euros a la persona que consiguiese llamar al número de teléfono que iba a aparecer en pantalla. El presentador no se esperaba el fallo técnico. El móvil del concurso no sonaba, algo que nunca antes había sucedido.

Motos quitó el 'modo avión' del teléfono para que nadie pudiese llamar, pero el móvil no sonaba. Entonces se vio obligado a llamar a un técnico pero éste tampoco dio con la avería. Tras varios minutos sin poder solucionarlo, Pablo Motos pidió perdón. De esta manera, la próxima semana se entregarán estos 3.000 euros junto a la siguiente tarjeta con otros 3.000 euros, según recoge el portal 'Bekia'.

La visita de Toni Acosta al plató de Antena 3 se debía a la promoción de la obra 'Placeres íntimos', que representará en el Teatro Fernán Gómez de Madrid entre el 13 y el 17 de junio.