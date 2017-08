Fabio y Bienve, de 'MyHyV', rompen Fabio y Bienve. Instagram La relación ha durado poco más de mes y medio, según han confirmado los protagonistas en las redes sociales EL NORTE Miércoles, 16 agosto 2017, 14:01

Después de protagonizar uno de los momentos más apasionantes de 'Mujeres y hombres y vivecersa', Fabio y Bienve no han continuado con su relación. El tronista decidió no elegir a ninguna de sus tres pretendientas en el programa para irse con Bienve, con la que ya había estado tiempo atrás.

Pero la relación ha durado poco más de mes y medio. Fabio, como recoge la web de 'Vertele!', ha comunicado la ruptura a través de Instagram: «Gracias a 'Mujeres y hombres y viceversa' por la oportunidad y la bonita experiencia que me hicieron vivir. Decirle a toda esa gente que me sigue que al final no terminé con novia pero sí hice un gran amigo que es importante, Yera Fontes».

Mientras que Bienve ha confirmado que ya no están juntos: «Un brindis por los que tomamos las relaciones en serio y por eso estamos solos».