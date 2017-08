Los extriunfitos de Fórmula Abierta cantan juntos de nuevo El grupo musical Fórmula Abierta. / Instagram El grupo musical reaparece en Albolote (Granada) con un concierto en el que recordaron sus 'hits' EL NORTE Lunes, 7 agosto 2017, 12:09

La idea de que los componentes de Fórmula Abierta volvieran a subirse a un escenario cobró forma en diciembre del año pasado cuando anunciaron que volverían. Primero fue de forma puntual en una fiesta, pero el retorno oficial ha sido en la localidad granadina de Albolote, como recoge la web de 'Bekia'.

Este grupo, surgido de la primera edición de 'OT', aprovechó su reencuentro para cantar sus principales 'hits'. Mireia Montávez se encargó de anunciar lo feliz que eran todos reencontrándose en el escenario: «15 años después.. así de bien».

Y lo hizo junto a una fotografía de su compañera Geno Machado, quien reconoció atravesar por un gran momento profesional: «En honor a todas las personas que me quieren y me siguen incondicionalmente, puedo anunciar, con toda mi ilusión y respeto, el lanzamiento de mi single». Para certificarlo, publicó la portada de 'Tu amor es cosa mía', su próximo sencillo.

Mientras Mireia Montávez se ha convertido en 'wedding planner oficial' para continuar con sus shows infantiles, Javián está feliz con sus grupos musicales La Reina y La Mafia Rock Band.

Pero la felicidad no es completa en Fórmula Abierta, Uno de sus componentes, Álex Casademunt, no atraviesa por un buen momento sentimental. Kiko Hernández, en 'Sálvame', anunció que la novia del cantante había abandonado la casa que tienen en común embarazada de cuatro meses.

Según el cantante, «es cierto que mi chica y yo no estamos juntos pero no ha sido ni rápido ni corriendo ni de malas ganas. Ha sido de mutuo acuerdo esto viene de unas semanas atrás». También explicó a sus fans que no abandonará sus funciones como padre: «va a ser la mejor madre y yo el mejor padre».