Extraordinaria recuperación de Georgina Rodríguez tras dar a luz

Georgina Rodríguez está rebosante de alegría después de haber dado a luz a su pequeña Alana Martina y haber logrado formar, junto a Cristiano Ronaldo, una bonita familia con su recién nacida, los mellizos Eva y Mateo y Cristiano Ronaldo Jr.

Aunque no han parado de publicar imágenes con todos los pequeños, todavía no nos han mostrado cómo es la cara de la niña y como cabía esperar esto se debía a que había exclusiva de por medio. La revista 'Hola!' presenta en su portada a la pequeña Alana junto a su madre, que aparece espectacular. En la entrevista también comenta cómo se ha recuperado tras dar a luz.

La pareja del jugador del Real Madrid ha desvelado algunos de sus secretos como: «Estoy muy sorprendida con lo agradecido que es el cuerpo cuando una se cuida. No sigo ninguna dieta, tan solo una alimentación sana y equilibrada. Hago ejercicios hipopresivos y camino mucho», aunque también señala que también intento no engordar durante el embarazo: «Me cuidé como siempre lo hago y seguí los consejos de los doctores en cuanto a alimentación. Nunca me obsesioné con la báscula» y añade: «Los médicos me aconsejaron no dejar de hacer deporte ni de bailar si así lo quería. De hecho, me dijeron que no sería sano dejar de hacerlo. El baile debería ser parte indispensable en la vida de todas las personas. ¡Es completo! Te hace ejercitar el cuerpo y la mente recordando pasos, interactuar con más gente, te aporta risas y felicidad. he bailado salsa durante todo mi embarazo».

Sobre su actual estado de salud, señala que «físicamente me encuentro mucho mejor de lo que esperaba. Como sano, como siempre, pero sin evitar mis caprichos, caso de los dulces de vez en cuando. Una vida sana y estoy rodeada de amor, y eso lo he notado mucho en mi rápida recuperación».