Extraños mensajes meláncolicos de Luis Merlo en las redes

Lunes, 4 septiembre 2017

Luis Merlo no está atravesando por sus mejores momentos y eso que podría estar contento por haber superado hace unas semanas un problema de insuficiencia respiratoria, pero por lo que parece es este problema el que le ha sumergido en una absoluta tristeza.

El pasado 12 de julio, el actor sufría esta insufiencia respiratoria por lo que estuvo ingresado en el hospital. Ahora, ya recuperado, no deja de preocupar a sus fans tras publicar mensajes melancólicos y reflexivos, según apunta Formulatv.

En sus perfiles se puede leer comentarios como: «Cada persona que vemos está luchando en una batalla de la que no sabemos nada».

No obstante, su hermano Pedro Larrañaga ha desmentido a 'Look' que Merlo pase por situaciones complicadas. «Luis está estupendamente, es una persona reflexiva, pero no hay que darle más importancia a estos mensajes», comentó.

En la actualidad, está inmerso en el rodaje de los nuevos episodios de 'La que se avecina', además de estar en plena gira de la obra de teatro 'El test'.