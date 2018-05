La exnovia de Piqué no soporta más rumores de infidelidad sobre Shakira Piqué junto a Shakira. / AFP Nuria Tomás ha publicado una nota en Instagram aclarando que todo lo que se dice de ella es mentira EL NORTE Viernes, 25 mayo 2018, 15:28

Los rumores sobre una posible ruptura entre Gerard Piqué y Shakira acompañan a la pareja desde hace tiempo. Unos comentarios en los que se ha visto involucrada una tercera persona de forma involuntaria. Se trata de Nuria Tomás, la exnovia del futbolista español.

La cantante colombiana que, recientemente, estrenó nuevo baile había sido víctima de una infidelidad, según han asegurado algunos medios sudamericanos que hacían referencia a que el jugador del FC Barcelona podría haber regresado con su antigua pareja.

Ante este cúmulo de comentarios, Nuria ha publicado en su perfil de Instagram, dejando claro que todo lo que se dice de ella son mentiras: «Podría hacer oídos sordos y una vez más dejar que pasen los días hasta que se olviden de las mentiras que se dicen sobre mí, pero esta vez no me apetece. Me resulta increíble ver cómo noticias inventadas acaban provocando todo tipo de reacciones y juicios de valor sobre mí. Sin más que añadir, a seguir disfrutando de la vida».