El exmarido de Petra, de 'GH Revolutión', desvela el porqué de su ruptura Cristian conversa con Petra en 'GH Revolution'. / Telecinco Ha contado en 'Sálvame' los motivos de su crisis matrimonial EL NORTE Jueves, 5 octubre 2017, 14:19

Los dramas personales se están convirtiendo en algo habitual dentro de la casa de 'Gran Hermano Revolution'. Ahora, de nuevo, le ha tocado el turno a Petra, quien, tras confesar sus sentimientos hacia su compañero Cristian Fernández, tuvo que oír en directo cómo su marido tomaba la decisión de dejarla, mediante un portavoz, Jorge Javier Vázquez, que dijo: «El marido de Petra ha declinado aceptar la invitación de este programa porque, después de ver las imágenes, ha decidido romper relaciones con Petra y no quiere saber absolutamente nada de ella».

Desconocemos si le importará demasiado la decisión de su marido a Petra, pero lo cierto es que ésta ha mostrado una gran complicidad con Cristian, aunque sus sentimientos le han jugado una mala pasada: «Si yo siento algo por alguien, me dejo llevar. Los sentimientos no se pueden controlar». No obstante, Cristian le ha recordado que, por el momento, lo que hay entre ellos es solamente amistad y que él está enamorado de su novia que está fuera.

Por su parte, 'Sálvame' ha hablado con el ex de Petra, Luca, y éste ha señalado que se encuentra bien tras la ruptura y que sigue con su vida y que lo único que le ha molestado ha sido la actitud de su ex y sus declaraciones previas.

Sobre los motivos que les ha llevado a romper, ha señalado que él asume toda la culpa «porque viviendo en Ibiza no es fácil, hay un montón de fiesta, tonterías...». También ha dejado claro que no entrará a la casa de 'GH' para hablar con su ex, ni tampoco quiere saber nada de ella, según recoge 'Bekia'.