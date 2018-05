Eurovisión ya tiene finalistas Yulia Samóilova, la representante rusa no superó la Semifinal. / Eurovisión El 10 de mayo se conocieron los clasificados en la segunda semifinal EL NORTE Viernes, 11 mayo 2018, 13:09

Ayer pudimos conocer el nombre de todos los clasificados para la final del Festival de Eurovisión, que se celebrará el próximo 12 de mayo en Lisboa. Aunque los grandes favoritos se encontraban en la primera semifinal, las 18 actuaciones de la segunda tanda tampoco se quedaban atrás en cuanto a comentarios. Así, la rusa Yulia Samóilova, que no pudo actuar el año pasado por problemas políticos, no consiguió colarse entre los diez finalistas, a diferencia de los representantes de Serbia, Moldavia, Hungría, Ucrania, Suecia, Australia, Noruega, Dinamarca, Eslovenia y Países Bajos. Todos ellos actuarán junto a los clasificados de la primera semifinal y junto al grupo conocido como 'Big Five', formado por Alemania, Francia, España, Italia y Reino Unido, además de Portugal, por haber sido el vencedor de la edición anterior gracias a Salvador Sobral.

De la segunda semifinal llamó la atención la representante de Eslovenia, Lea Sirk, del mismo modo que la actuación de Ucrania, con Melovin y su tema 'Under the Ladder', que sorprendió a todos por su puesta en escena.

Tampoco falló Noruega, con Alexander Rybak, y su canción 'That's how you write a song', en la que el intérprete juega con imágenes puestas en realización.