Esteban González Pons propone que Marta Sánchez cante el himno en la final de la Copa del Rey Marta Sánchez. / Efe La cantante estaría entusiasmada con la iniciativa, incluso ha llegado a decir que si hacía falta buscaba «modelito» EL NORTE Martes, 20 febrero 2018, 14:20

Marta Sánchez no se hubiera imaginado nunca el revuelo que iba organizado por poner letra al himno de España. La tremenda repercusión que ha tenido su interpretación ha provocado que haya sido entrevistada por multitud de medios y, entre ellos el programa de La Sexta 'Al rojo vivo', según recoge 'Formulatv'.

También fue entrevistada por Carlos Alsina en Onda Cero donde explicó que la idea de poner letra al himno nacional surgió mientras residía en Miami: «Me fui a vivir tres años. No es la primera vez que me voy a vivir fuera pero sí el tiempo más largo. Surge de la nostalgia. Estaba deseando volver. Dejé aparcada hace un año la iniciativa porque no sabía cómo encarar el cambio musical del arreglo y no se lo comenté realmente a nadie. Fue cuando volvi a España, y al surgir el concierto de la Zarzuela es cuando vuelvo a retomar la idea para cerrar el repertorio».

El presentador de 'Al rojo vivo', García Ferreras, le preguntó si la letra está compuesta con alguna tendencia política, a lo que la cantante contestó: «Realmente nunca me he pronunciado políticamente hablando porque no soy ninguna entendida. Lo único que quiero es que esta letra y este himno que he hecho a mi manera llegue, emocione, una y la gente se sienta orgullosa de nuestro himno porque no tiene nada que ver con partidismos ni con ideas políticas, creo que es la canción que nos representa como país».

Según la cantante, la repercusión de la canción ha sido tal que hasta un ministro le ha pedido su número de teléfono. Tras la insistencia del presentador, Marta Sánchez desveló que se trataba del ministro del Cultura, Íñigo Méndez de Vigo.

En otro programa, 'Espejo Público', presentado por Susanna Griso, en Antena 3, el eurodiputado Esteban González Pons también opinó acerca de la actuación de Marta Sánchez, asegurando que no le «parecería mal que en la final de la Copa del Rey, como en la final de la Super Bowl en Estados Unidos, aparezca una cantante y cante el himno y alguna pieza más» y añadía: «Propongo que Marta Sánchez cante el himno en la final de la Copa del Rey que ella ha compuesto. Lo he puesto en redes sociales y he firmado en Change.org».

Esta opción de actuar en la Copa del Rey le parece entusiasmar a la cantante que llegó a decir que, si hacía falta, buscaba «el modelito».