Los espectadores critican el menosprecio de Antena 3 a Dua Lipa Dua Lipa, durante su actuación en la final de la Champions League. / Antena 3 Las redes sociales se calentaron cuando uno de los colaboradores de Antena 3 realizó un comentario machista EL NORTE Lunes, 28 mayo 2018, 12:08

La final de la UEFA Champions League disputada en Kiev tuvo de todo. Además de la victoria del Real Madrid, la audiencia pudo ver una serie de situaciones que no fueron de su agrado, relacionadas con la emisión del encuentro por parte de Antena 3.

Antes del comienzo de la final, el protagon ismo fue para Dua Lipa, encargada de amenizar los momentos previos con algunos de sus grandes éxitos como 'New Rules' y 'IDGAF'. Pero esto pasó desapercibido para los comentaristas del encuentro, que decidieron comentar aspectos deportivos y realizar alguna entrevista a personajes invitados que se habían desplazado para ver el Real Madrid-Liverpool en directo.

Esto, como recoge 'Bekia', no fue del agrado de muchos televidentes, que no entendían cómo la actuación de Dua Lipa había sido ninguneada. «NO ME PUEDO CREER QUE ESE SEÑOR ESTÉ HABLANDO POR ENCIMA DE DUA LIPA CANTANDO OS VOY A DENUNCIAR @ANTENA3 ? avocadhoe ?? (@ofendidaportodo)», decía uno de los comentarios.

Pero el enfado de las redes sociales fue en aumento con el comentario realizado por uno de los comentaristas a raíz del vaticinio de Dua Lipa sobre el resultado de la final. Durante una entrevista, la cantante advirtió que ella era el Arsenal y que

su pronóstico para la final era «de 3-2 a favor del Liverpool». Cuando se lo recordaron, al colaborador de Antena 3 no le debió gustar ese vaticinio e hizo un comentario desafortunado: «Menos mal que no sabe de fútbol». La audiencia, sobre todo la extranjera, hizo notar su malestar con críticas en las redes sociales.