Una espectadora le pega un 'zasca' en directo a Pablo Motos Ni el presentador, ni sus invitados, Marta Hazas y José Sacristán, se esperaban una respuesta tal EL NORTE Viernes, 15 diciembre 2017, 18:28

Pablo Motos recibió el jueves 14 de diciembre, el último 'hachazo' y en esta ocasión vía telefónica. El presentador de 'El Hormiguero' estaba acompañado por José Sacristán que le iba a ayudar a repartir, en teoría, la tarjeta de los 3.000 euros a un espectador del programa junto a Marta Hazas. Para ello tenía que contestar a la pregunta: «¿Sabe usted qué es lo que quiero?» y la respuesta debería ser: «la tarjeta de 'El Hormiguero'».

Pero lo que no esperaban en el plató era que una espectadora respondiera: «Ni lo sé, ni me importa», lo que provocó que presentador e invitados se quedaran con la boca abierta, mientras el público no podía evitar las carcajadas. La señora esperó a que concluyeran las risas para pedir explicaciones.

En ese momento, Motos le pidió que sintonizara Antena 3 en su televisor. Le explicó que se estaba jugando 3.000 euros y el presentador le dio la oportunidad de llevarse el premio, pero la mujer no sabía la respuesta.