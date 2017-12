Errejón sopla las velas con torreznos de Soria El diputado de Podemos cambia la tarta por este producto típico en su 34 cumpleaños EL NORTE Viernes, 15 diciembre 2017, 09:44

«Hoy es mi cumpleaños y mi grupo de amigos ha decidido que, como no me gusta mucho el dulce, sople unas velas sobre torreznos que me encantan». Este texto aparece junto a una fotografía del diputado de Podemos en su cuenta de Twitter, en la que puede verse cómo Íñigo Errejón sopla sus 34 velas sobre un envase de torreznos de Soria.