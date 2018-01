Eric Abidal recuerda su cáncer en un emotivo documental El exfutbolista Eric Abidal. / Instagram El ex jugador del FC Barcelona habla de lo que le dijo Messi al ver, a través de un vídeo, el estado físico en el que se encontraba EL NORTE Jueves, 11 enero 2018, 14:08

Eric Abidal, ex jugador del FC Barcelona, sigue luchando contra el cáncer de hígado que le detectaron en 2011. En el reportaje 'Ma part d'ombre' de Canal+ ha relatado cómo ha sido su sufrimiento durante todo este tiempo. El futbolista ha comentado: «Este dolor lo tengo grabado de por vida. Era insoportable, como un cuchillo abierto. Cuando el doctor me dijo que debía operarme de nuevo, yo me alegré. Era un sufrimiento que no le deseo a nadie».

También ha recordado la reacción de sus compañeros en el club catalán cuando se enteraron de la noticia: «Hay algunos que me vieron muy delgado. Les hice un vídeo a los jugadores antes de un partido para animarles. ¿Sabes qué me dijo Messi? No nos envíes más cosas así, que nos hace daño. Yo no lo veía, yo me veía bien y les decía 'chicos, ánimos' pero ellos me dijeron que me vieron como un cadáver y esto les dejó hechos polvo», comenta Abidal.

Hay medios que han interpretado estas palabras como un reproche a Messi, pero lo que ha querido expresar ha sido la gravedad de la enfermedad y cómo sus compañeros sufrieron cuando él lo pasaba tan mal.

Los peores momentos los vivió rodeado de visitas, como la de Thierry Henry, con quien se llevó muy bien en la época de futbolista: «Titi vino a verme de New York. Cuando le vi al fondo del pasillo me puse a llorar porque no quería que me viera así, pero me gustó que me viniera a ver».