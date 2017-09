La entrevista de Alejandro Albalá en 'Sábado Deluxe' escuece a Chabelita Alejandro Albalá en 'Sábado Deluxe'. / Telecinco La hija de Isabel Pantoja demandará a su exmarido EL NORTE Martes, 26 septiembre 2017, 13:59

La entrevista que protagonizó Alejandro Albalá en 'Sábado Deluxe' sigue dando de que hablar en el mundo del corazón. El joven contó algunos detalles de su vida íntima junto a Chabelita en los tres años que han estado juntos y los encuentros sexuales de la hija de Isabel Pantoja con otros hombres, lo que le condujo a tener que solicitar ayuda psicológica en un par de ocasiones.

Sobre estas confesiones, la prima de Chabelita, Anabel Pantoja, ha comentado que ella «no se va a pronunciar», a la vez que añadía, ante las preguntas de los colaboradores, que «yo no me voy a meter en esto».

No obstante, Anabel ha señalado que tras hablar con la abogada de su prima, la respuesta a la entrevista de Alejandro va a estar en los juzgados. «Va a ir por lo legal» y ha añadido: «Como se ha dicho, hay unas pruebas de Alejandro,... pues ella tiene otras. Y lo que me permiten decir, porque no es una cosa mía y no quiero meterme en más líos, es que ella va a tomar la decisión de ir por lo legal. La abogada es la que la que lo va a llevar todo y hay pruebas, tomando medidas de lo que se está diciendo porque son cosas muy graves. Un juez tendrá que decir quién tiene la culpa de los dos».

Este comentario hace referencia a un presunto episodio violento que vivió la pareja tras una discusión en su casa. Alejandro señaló que el se quedó en la esquina de una habitación grabándolo todo para que no le acusaran de algo que no había hecho. El colaborador de 'Sábado Deluxe' Antonio Rossi señaló que tenía fotos de la joven con algunas marcas. Ahora, habrá que esperar al dictamen del juez, según recuerda el portal 'Bekia'.