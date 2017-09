Enrique de Dinamarca sufre demencia Enrique de Dinamarca. / Efe La Casa Real danesa ha hecho público un comunicado en el que señala la enfermedad del Rey consorte de 83 años EL NORTE Jueves, 7 septiembre 2017, 12:13

El príncipe Enrique, marido de la Reina Margarita II, sufre demencia según ha señalado un comunicado de la Casa Real danesa, después de haber estudiado el caso durante las últimas semanas.

La Reina Margarita ha anunciado a los ciudadanos del país, a través del comunicado, la gravedad de salud de su marido con quien se casó hace 50 años.

«Con gran pesar, la Reina ha pedido que se anuncie: Tras un largo proceso de investigación, y con estudios realizados a finales de agosto, un equipo especializado del Rigshospitalet ha concluido que su Alteza Real el Príncipe Enrique sufre de demencia», señala la nota real.

Esta patología puede manifestar cambios en su comportamiento, en los patrones de reacción, nublar el juicio y puede afectar a su interacción con el mundo exterior, asegura el comunicado, en el que también manifesta que sus apariciones en público se reducirán considerablemente.

A lo largo de su vida, el príncipe Enrique ha protagonizado varias polémicas, sobre todo por no haber sido nombrado Rey consorte, cuando su esposa asumió el trono. La última polémica que protagonizó estuvo motivada por unas declaraciones en las que afirmaba que él no quería ser enterrado al lado de la reina, ya que no tenía el rango adecuado, según recoge el portal 'Bekia'.

La última vez que apareció en público fue a finales de agosto, durante la celebración del 18 cumpleaños de su nieto, el Príncipe Nicolás.