El emotivo adiós de Lucas Cañizares a su hermano pequeño

«Gracias, GRACIAS, no hay ninguna otra palabra que describa el sentimiento de toda nuestra familia hacia ti. Hoy te has ido, pero tú influencia sobre nosotros en estos 5 años ha sido una obra De Dios. Quisiera agradecerte todas las lecciones continuas que nos has ido dejando. No tengo palabras para describirte como hermano, porque creo que tú eras mucho más que eso, tú viniste aquí para enseñarnos, para demostrarnos que era lo que en realidad vale la pena. Allá donde ahora estés que seguro que es muy cerca De Dios. Quisiera que sepas que no estamos tristes, que no eres causante de tristeza, de lo único que eres causante es de la unión de toda una familia, y de mucha más gente que durante este casi año y medio, han estado rezando por tu persona. Gracias hermano, #santicampeongsdf».

Con estas palabras, colgadas en su cuenta de Instagram, se despedía este fin de semana Lucas Cañizares, de 15 años, el hijo mayor del exportero Santiago Cañizares, de su hermano pequeño, que falleció este viernes a los 5 años tras una enfermedad con la que llevaba luchando desde hace año y medio.

Su padre, Santiago Cañizares, también ha utilizado Instagram para dar las gracias por los mensajes de cariño recibidos:

«Desde esta red he recibido miles de muestras de cariño, no solamente hoy. Por eso quiero compartir con vosotros este tesoro; la que desde hace algún tiempo es la foto de mi vida. Un abrazo enorme. Gracias y gracias».

