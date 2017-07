Emotiva carta de Linkin Park a Chester Bennington tras su muerte Chester Bennington en uno de sus conciertos. / Efe La banda confirmaba este fin de semana la cancelación de su actual tour EL NORTE Martes, 25 julio 2017, 15:10

Linkin Park, la banda de Chester Bennington, el cantante que falleció hace cuatro días, ha escrito una emotiva carta rindiéndole homenaje. Una misiva que comenzaba: «Nuestro corazones están rotos. Las ondas de pena y negación todavía están arrasando en nuestras familias a medida que vamos asimilando lo que ha sucedido» y continuaba: «Has tocado tantas vidas, probablemente más de las que pensabas. En los últimos días, hemos visto una enorme cantidad de apoyo y amor, tanto en privado como en público, desde las todas partes del mundo. Talinda y la familia lo agradecemos, y queremos que el mundo sepa que fuiste el mejor marido, el mejor hijo y el mejor padre; la familia jamás estará completa sin ti».

Linkin Park publicó el pasado mes de mayo su último disco y estaba promocionándolo cuando se enteró de que Bennington apareció muerto en su casa de Palo Alto.

«Hablando contigo sobre los próximos años juntos, tu emoción era contagiosa. Tu ausencia deja un vacío que no se podrá llenar, una impulsiva, divertida, ambiciosa, creativa, amable y generosa voz se echa en falta», seguía el grupo, para concluir apuntando: «Estamos intentando recordarnos a nosotros mismos que los demonios que te llevaron siempre fueron parte del acuerdo. Pese a todo, fue la manera en la que cantabas sobre esos demonios lo que hizo que todo el mundo se enamorada de ti. Tú, valientemente expusiste tus propios demonios y, al hacerlo, nos uniste y nos enseñaste a ser más humanos. () Nuestra pasión por hacer música y tocar no puede extinguirse. Aunque no sabemos qué camino tomar ahora, sabemos que tú hiciste mejor cada una de nuestras vidas. Gracias por ese regalo. Te queremos y te echamos mucho de menos. Hasta que nos volvamos a ver».