Emma Watson se queda sin anillos en un spa La actriz Emma Watson. / Reuters La actriz ha hecho un llamamiento, a través de Facebook, para recuperar las alhajas que desaparecieron de la caja fuerte de un spa EL NORTE Miércoles, 19 julio 2017, 11:27

Emma Watson difícilmente olvidará su visita a un spa el pasado domingo y no, precisamente, por ser un momento relajante, sino por haber olvidado tres anillos que nunca más se supo de ellos. Una de las alhajas era un regalo que le había hecho su madre cuando la actriz cumplió los 18 años. Ahora, para intentar recuperarlas la protagonista de 'Harry Potter' ha publicado un mensaje en Facebook: «Eran sólo unos anillos y podía aceptar su pérdida, pero uno de ellos era un regalo de mi madre. Ella lo compró el día después de que yo naciera y lo llevó 18 años. Nunca se lo quitaba y luego, para mi 18 cumpleaños me lo dio», escribió la joven, que añadía: «Llevo este anillo todos los días, es mi posesión más significativa y especial». La actriz también publicó una dirección de e-mail (findthering@outlook.com), para aquellas personas que tenga las joyas o sepa dónde están, según recoge el portal 'Chance'.

Watson concluía su mensaje diciendo: «Si alguien estuvo en el Mandarin Oriental Spa el pasado domingo desde las tres de la tarde en adelante y vio los anillos, o accidentalmente los cogió o sabe algo sobre ellos, no puedo expresar cuánto significaría para mí que me los devolviese. No habrá preguntas».