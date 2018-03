Liz Emiliano habla de su relación con Leo Cámara Liz Emiliano y Leo Cámara. / Instagram La ex pretendienta de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha hablado de su relación dentro y fuera del programa EL NORTE Jueves, 1 marzo 2018, 14:47

Leo Cámara ha vuelto a la actualidd después de haber participado en 'Sábado Deluxe' donde expuso la situación delicada a la que se tuvo que enfrentar en el pasado y que le llevó a intentarse quitar la vida en septiembre de 2017. En su reaparición también contó algo que se desconocía por completo, según recoge 'Bekia'.

Sus padres fueron toxicómanos y tuvo que ver bastantes cosas impropias de un niño en su infancia.

Ahora, Liz Emiliano, quien fuera su pretendienta en 'MYHYV', ha hablado de la relación que mantuvo con él durante el programa y la que no tuvieron fuera. «Yo me volví loca, se me olvidó que estaba en la tele y esos arrebatos que veíais en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' eran reales», comenta para Outdoor de Telecinco, donde añade: «Nunca fuimos novios porque somos bastante adultos como para saber que los hijos no se pueden sacrificar a la ligera».

En cuanto al momento actual, dice que la relación que mantienen es excelente: «He pasado de estar enamorada a quererlo inmensamente como amigo». Un comentario al que Leo ha respondido a través de las redes, diciéndole: «Como bien dijiste una vez @lizemiliano No acabó en una bonita historia, pero... Vaya historia!!!! De lo mejor que me he llevado de @myh_tv y que, a día de hoy, sigo teniendo una maravillosa y bonita amistad con ella. Besitos azúcar moreno».