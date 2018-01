Emilia Clarke adelanta sus sensaciones ante la temporada final de 'Juego de Tronos' Emilia Clarke. / Instagram La protagonista de la serie de HBO ha comentado que, al leer «los guiones de la octava temporada me quedé aturdida» EL NORTE Miércoles, 10 enero 2018, 20:31

Hasta el año 2019 no se emitirá la nueva temporada de 'Juego de tronos', pero hasta que llegue ese momento deberemos conformarnos con las declaraciones de sus protagonistas, como es el caso de Emilia Clarke, quien ha asegurado que ha leído los guiones de la octava y última temporada de la ficción y ha colocado las expectativas muy altas, según recoge Formulatv.

Sobre esos guiones ha comentado que, «cuando leí los guiones de la octava temporada, me quedé aturdida». En la entrevista, la reportera le preguntó si los seguidores de la ficción iban a estar preparados, a lo que contestó: «No lo sé. No sé si alguien estará preparado. No sé si la televisión estará preparada para esto».

La última entrega constará de seis episodios, de mayor duración que en las anteriores temporadas.