Elena Furiase responde a las críticas sobre su delgadez Elena Furiase. / Instagram La actriz se justifica diciendo que ha empezado a comer más sano y hacer ejercicio EL NORTE Miércoles, 27 septiembre 2017, 18:45

Elena Furiase, la hija de Lolita Flores, luce más delgada que de costumbre, algo que ha llamado la atención a mucha gente y por lo ha sido criticada. Esos comentarios negativos, como era de esperar, no han gustado demasiado a la joven. La actriz ha querido aclarar la figura que luce para no crear ningún malentendido más. Ella se justifica diciendo que ha decidido comer más sano y equilibrado. Ha comenzado a ser consciente de lo que come y de las calorías que le aporta cada alimento. Por lo que su nuevo aspecto es fruto de una buena alimentación y del ejercicio, según recoge el portal 'Bekia'.

Para poner fin a esas críticas ha subido una fotografía en su perfil de Instagram comiéndose un plato de pasta, para dejar claro que ella también come.

A diferencia de sus críticos, está muy contenta con la figura que luce como lo demuestra en las numerosas fotografías que publica últimamente en las redes sociales.