Dulceida, criticada por su viaje a África Dulceida, durante su viaje a África. / Instagram La influencer ha respondido a las críticas con un: «Daos una ducha de educación» EL NORTE Martes, 3 abril 2018, 13:19

Dulceida está recibiendo numerosas críticas por su viaje a África. Aida Domenech, Dulceida, y su novia, Alba Paul, han viajado hasta el continente africano para mejorar su inglés a través de una prestigiosa agencia. Han aprovechado el viaje para realizar varios safaris por Masai Mara y conocer algunos de los poblados más pobres de la zona, situaciones que provocaron los comentarios en redes sociales, que fueron los que generaron las críticas.

Dulceida publicaba una 'story' en su Instagram en el que aparecían tres niños africanos y la influencer comentaba: «¡Una hora con ellos no ha sido suficiente! Feliz por haberlos hecho sonreír». Mientras tanto, los niños llevaban las gafas con el nombre de Dulceida y explicaba: «Ahora tienen nuestras gafas, yo sus sonrisas y el tiempo con ellas».

«No tienen agua, no tienen comida, no tienen educación, no tienen acceso a sanidad ni a medicinas, cada 30 segundos muere un niño por neumonía, 3.000 niños al día por la malaria, pero no pasa nada porque... ya tienen las gafas de Dulceida!pic.twitter.com/dGMax4duFH — Veganismo?» o «La dulceida subiendo fotos de los niños negros como si hubiese ido a pasear perros de una protectora me descojono estamos en 1985 — Marina (@moarna_) 1 de abril de 2018» fueron alguno de los comentarios.

Debido a las numerosas críticas, Dulceida ha respondido: «Por suerte, pudimos darles lo que más necesitaban, pero no tengo que dar explicaciones de las aportaciones que hago, cosa que criticaríais también. No miréis mi perfil cada dos minutos si tanto me odiáis. Daos una ducha de educación».