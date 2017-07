Dulceida adelanta a sus fans que no se hará fotos con ellos en la playa Dulceida. / Instagram La influencer ha recibido numerosas críticas de sus seguidores en las redes sociales EL NORTE Jueves, 27 julio 2017, 13:14

Aída Domenech, también conocida por su nombre de guerra Dulceida, se ha hecho con un hueco en el mundo de la moda de nuestro país, por lo que, poco a poco, su número de seguidores en las redes sociales ha ido aumentando, de modo que en en Instagram tiene 1,9 millones de fans y en su canal de YouTube 1,3 millones de suscriptores, según publica ABC.

Ahora, una gran parte de esos fans no ha visto con buenos ojos su decisión de no querer hacerse fotografías con ellos en las playas de Menorca. La respuesta de sus seguidores en las redes no se ha hecho esperar y los comentarios negativos se han ido sucediendo, uno tras otro.

Dulceida publicaba el siguiente mensaje: «Menorca! Si me veis por la playi saludarme pero no me haré fotis (en otro momento claro que sí, ya lo sabéis, nunca digo que no). Pero en la playa quiero descansar e iré con unas pintas importantes. Jajaja. Os amo».

Entre las críticas, hay quien ha juzgado su trabajo, diciendo que acudir a eventos de firmas de moda no es tan duro como para necesitar unas vacaciones en las que no se la puede molestar para hacerse una foto.

Ante estos comentarios negativos, Dulceida ha publicado en su cuenta de Twitter: «No sé que tiene Twitter que concentra a la gente más maleducada y sin respeto».