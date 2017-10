Dulce arremete contra Alejandro Albala en 'Sábado Deluxe' También dio muchos detalles de su estancia en Cantora EL NORTE Domingo, 15 octubre 2017, 17:15

"Fue la hermana que nunca tuve", ha llegado a decir Dulce durante su entrevista en 'Sábado Deluxe'. La 'niñera' de Cantora visitó el plató de Telecinco para dar detalles de la relación entre Isa y Alejandro y cómo fue su amistad con Isabel Pantoja y su trato con el resto de la familia.

Respecto a la pareja Isa-Alejandro, Dulce ha declarado: "Me molestó que me cuestionara y pusiera entredicho el tema de que me mantenía. Y eso es totalmente mentira. Él ha vivido siempre de Isabel, no ha trabajado nunca desde que está con ella. Se ha acostumbrado a la buena vida". A lo que añadió: "se chillaban y se faltaban al respeto. Isa ha llorado muchísimo, y Alejandro la controlaba las 24 horas del día. Tiene una obsesión con ella. Es una persona tóxica para ella".

Ya lo había avisado durante las promos: "Alejandro, has cometido el gran error de tu vida. Tú has conseguido que el sábado me siente en 'Sábado Deluxe', así que prepárate"

Pantoja

Dulce también narró como conoció a Isabel Pantoja y como fue su relación durante los años que vivió en Cantora con toda la familia. "Empecé a trabajar con ella cuando tenía 19 años. Yo vivía en Barcelona, y cuando perdí a mi madre lo dejé todo" aunque se declara su fan: "era seguidora de Isabel. Iba a todos los conciertos, y a la salida de uno me propuso irme con ella", añadiendo que "era sus pies y sus manos, ella quería que estuviera con ella toda la vida", y que "fue la hermana que no tuve".

La exconcursante de Supervivientes confesó que renunció a su sueño de ser madre y casarse para dedicarme a Isabel Pantoja". También contó que "lo máximo que he ganado trabajando con ella han sido 600 euros al mes". Tampoco está de acuerdo con el título de niñera que le ha adjudicado la televisión: "se me ha catalogado como la niñera, pero más bien he sido niñera hasta de su madre. No es la palabra. Yo los cuidaba a todos". Y confirmó lo que era un secreto a voces: "mi relación con Isabel Pantoja se acabó cuando defendí a Isa sobre Kiko Rivera. No me dejaron entrar a Cantora para recoger mis cosas. Agustín no me dejó hablar con Isabel".

La respuesta de Alejandro

Alejandro Albalá entró en directo desde Sevilla junto a un reportero el programa para responder a las acusaciones de Dulce: "Estaba deseando sentarse para ganar todo lo que tiene la familia Pantoja", y que "la que pedía las tarjetas de crédito a Isa cada vez que salía era ella". Finalmente, Alejandro ha contado que "no tienes donde ir y todo esto te está viniendo muy bien".