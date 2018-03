Drew Barrymore contesta a una fan: «No estoy embarazada, estoy gorda» Drew Barrymore en la serie 'Santa Clarita Diet'. / Efe La actriz se encuentra en plena promoción de la segunda temporada de la serie 'Santa Clarita Diet', de Netflix EL NORTE Lunes, 26 marzo 2018, 16:33

Drew Barrymore está promocionando la segunda temporada de 'Santa Clarita Diet', de Netflix. El pasado 21 de marzo visitó el plató de light night de James Corden y allí contó una anécdota sobre el encuentro con una de sus fans en un restaurante de Los Ángeles. Le mujer le dijo: «Dios mío, ¡tienes muchos hijos!. La actriz, sorprendida, respondió a su seguidora que solo tenía dos» y el fan le replicó: «Más el que viene en camino, obviamente», replicó su fan.

Fue en ese momento, cuando Brarrymore le contestó: «Estoy gorda, no embarazada», sumándose al carro de todas las celebridades. En el programa contó cómo salió del establecimiento, sin olvidar lo que había sucedido.

No hay que olvidar que su serie trata de una mujer que no para de comer carne humana, de ahí que las preguntas sobre la dieta que seguía tenían sentido. Ella contestó que 'odia hacerla' cada vez que afronta un rodaje. Aunque no es la única celebridad que ha tenido que vivir una situación similar en un día, según recoge el portal Bekia.