Las doscientas manos negras de Bárbara Rey Bárbara Rey. / Bekia La vedette atraviesa por un mal momento económico aunque goza de buena salud EL NORTE Miércoles, 4 octubre 2017, 13:17

Bárbara Rey resume su situación económica de la siguiente forma: «Tengo 200 manos negras». La vedette atraviesa por un mal momento económico puesto que el importe de las facturas supera a sus ingresos, y como ha reconocido en una entrevista para 'Look', «Lo de la mano negra se dijo cuando se me relacionó con el rey hace muchísimos años, como otras tantas cosas que se han dicho sobre mí, pero luego la gente empezó a usar esa expresión para cualquier tontería. Lo mío no es ninguna tontería».

Como recuerda 'Bekia', la vedette sufrió un robo de joyas el primer trimestre de 2017 valorado en 180.000 euros. «Jamás aparecieron y es muy extraño todo porque, sinceramente, sí han aparecido algunas otras muy importantes de las bandas organizadas de la zona que las pudieron robar, pero mía no era ninguna. Muy raro todo, ni señales».

Entre los objetos robados, no había ninguno de valor sentimental para Rey, pero sí varios relojes de Cartier, una pulsera de la misma firma, un relees de marca Grisogno y otros dos de Bulgari, un corazón de brillantes y algunas sortijas con rubíes.

Al menos, Bárbara Rey reconoce que la salud sí que le acompaña después de recuperarse de una insuficiencia respiratoria bacteriana que sufrió el pasado verano. De igual manera, su hermano, por el que se mudó a Elche para cuidarlo, también ha mejorado mucho. «Sigo en Elche y estoy tranquila», concluye.