Dora Postigo defiende a su hermana de las críticas en las redes sociales Hijas de Bimba Bosé. / Instagram La pequeña June recibió muchas comentarios negativos por su cambio de 'look' EL NORTE Viernes, 15 septiembre 2017, 14:12

June, la hija pequeña de Bimba Bosé, tuvo la idea hace unos días de cortarse su larga melena para lucir un pelo tipo 'pixie' como llevaba su madre, lo que no sabía era que por ello iba a recibir multitud de críticas en las redes sociales, según recoge 'Bekia'.

Dora Postigo, su hermana mayor, ante la avalancha de comentarios negativos no ha dudado en echarle una mano y ha enviado un vídeo en Instagram a esos críticos: «Mira, voy a dejarlo clarito. Mi hermana se cortó el pelo porque le dio la gana, no porque quiera ser trans, no porque se lo hayamos dicho nosotros, sino porque es una niña muy original y tiene mucha personalidad, es una niña divina que está guapa con o sin el pelo largo, o sea que si tenéis algún problema me lo decís, porque yo no lo veo por ninguna parte»

Dora ha vuelto a demostrar su marudez, impropia en una niña de 13 años, que siempre estuvo muy unida a su madre, tal y como lo ha mostrado más de una vez en las redes sociales. La joven ha colgado duetos junto con la diseñadora. Su pasión por la música le llevó a ofrecer un concierto al que acudieron amigos como Rossy de Palma, Boris Izaguirre.Tras la muerte de Bimba, público en la red social: «Muchísimas gracias a todos los que me apoyáis, y que sepáis que hoy NO es un día de tristeza, porque a mi madre es lo que menos le gustaba, la tristeza. Hoy es un día para estar contentos por todos esos momentos que hemos vivido y disfrutado con ella».