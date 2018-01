Donatella Versace y Penélope Cruz zanjan los rumores de su enfrentamiento De izquierda a derecha, Penélope Cruz y Donatella Versace. / Instagram La diseñadora y la actriz siguen siendo buenas amigas EL NORTE Miércoles, 17 enero 2018, 13:57

Parece que los rumores de enfrentamiento entre Penélope Cruz y Donatella Versace han llegado a su fin. Unas diferencias de las que podría ser protagonista la serie que protagoniza la actriz, 'American Crime Story', en la que encarna a la propia Donatella Versace en esta creación de Ryan Murphy, que narra el asesinato de Gianni Versace en 1997, según recuerda 'Bekia'.

La manera de contar los hechos no gustó demasiado a la familia Versace, algo que manifestaron en el siguiente comunicado: «Como hemos dicho, la familia Versace no ha autorizado ni participado en la próxima serie de televisión sobre la muerte del Sr. Gianni Versace, que solo debe considerarse como una obra de ficción. La empresa que produce la serie afirma que es confiando en un libro de Maureen Orth, pero el libro de Orth está lleno de rumores y especulaciones. Orth nunca recibió información de la familia Versace y no tiene ninguna base para hacer afirmaciones sobre la vida íntima de Gianni Versace u otros miembros de la familia. En cambio, en su esfuerzo por crear una historia, presenta rumores de segunda mano que están llenos de contradicciones».

Pero estas diferencias no ha limado, ni lo más mínimo, la buena relación que existe entre Penélope Cruz y Donatella Versace, y como muestra de ello la diseñadora le ha enviado a la actriz española un ramo de flores, acompañada de este bonito mensaje: «Penélope, pensando en ti con el mayor amor y respeto, te quiero, Donatella», y ésta le ha respondido: «Gracias mi querida Donatella por estas maravillosas flores y tu cariño. Significan mucho para mí».