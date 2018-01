Donald Trump y Melania cumplen trece años de casados Donald Trumpo junto a su esposa Melania. / EPA Contrajeron matrimonio el 22 de enero de 2005 en la mansión del presidente en Mar-a-Lago EL NORTE Lunes, 22 enero 2018, 18:57

Donald Trump y Melania han cumplido trece años como marido y mujer, aunque parezca sorprendente uno de los momentos más difíciles para la eslovena en estos años fue el día en el que su marido se convertía en presidente de los Estados Unidos o, al menos, es lo que cuenta el libro 'Fire and Fury: Inside the Trump White House', que desvela que Melania había llorado tras conocerse la victoria de su marido en las elecciones.

Cuando el actual presidente norteamericano confirmó que se iba a casar por tercera vez, los medios estadounidenses calificaban a su nueva esposa como una modelo joven, que exigiría menos esfuerzo del empresario como marido, un «testimonio humano de la hombría del magnate, decorativa, educada, para nada molesta».

Ella siempre ha negado que sea «una esposa florero» para Trump, aunque él se refiere a ella como «mi mujer trofeo».

Melania Knauss nació en Eslovenia pero en el año 1995 cogió un avión para mudarse a Estados Unidos. Durante tres años, protagonizó varios posados ligeros de ropa. Fue en 1998 cuando Trump puso sus ojos en ella, en el Kit Kat Club, un local de moda situado en Times Square y durante la Semana de la Moda de Nueva York. Allí se presentó el magnate acompañado por la modelo noruega Celina Midelfart. Aprovechando un momento en el que su pareja se fue al baño se acercó a Melania para pedirle su teléfono, aunque fue él quien terminó dándole el suyo a Knauss. A partir de ahí, comenzó el romance, no sin que antes Trump le preguntara: «Lo que te gusta de mí son mis manos pequeñas, no mi dinero, ¿verdad?».

Antes de darse el 'sí, quiero' mantuvieron un noviazgo que duró siete años. Antes de la boda la modelo hizo que Trump conociera Eslovenia. «Estuve allí trece minutos. Aterrizamos, saludé a sus padres y les dije adiós para subirme rápido a mi avión», contó el presidente.

El anillo de compromiso que le regaló a Melanie era corte esmeralda y un tamaño de más de 12 quilates, color blanco, de la joyería Graff que tenía un precio de tres millones de dólares. Sobre la forma de pago que utilizó el presidente existen dos versiones: Una afirma que el presidente pagó la mitad de su valor a cambio de publicidad y otra que le salió gratis. Esto contribuyó a que el enlace se conociera como la boda del descuento. Muchas marcas quisieron participar en el enlace. «Por cada cosa hay cinco personas que quieren hacerlo. No quieren nada a cambio, únicamente el reconocimiento. Solo un tonto diría: no, gracias», se excusó Trump en 'The New York Times'.

El día de su boda, Melania lucía un diseño de Dior para cuya confección se habían empleado 550 horas de trabajo, pero la firma no cobró nada. Al enlace acudieron 350 invitados entre ellos, los Clinton, Heidi Klum, Arnold Schwarzenegger, Shaquille O'Neal, Anna Wintour o Billy Joel. Solo había una dama de honor, Ines, hermana de Melania. El menú consistía en ensalada de langosta con vinagreta de champán, seguida de ternera como plato principal. La tarta nupcial estaba cubierta por tres mil flores de azúcar y su creador, Cedric Barbaret, tardó dos meses en diseñarla y hacerla, según recoge ABC.

A los seis meses de la boda, Melania quedó embarazada. «Ella tenía 35 años, estaba en 'tiempo de descuento', Trump solo accedió a tener un hijo si ella recuperaba pronto su figura». Fue en esa época cuando el presidente contó al presentador Howard Stern que su esposa «ya no era la gatita que había conocido siete años antes».

Michael Wolff en 'Fire and Fury' comenta que «no pasan mucho tiempo juntos, hay veces que no saben ni dónde está el otro. Pero es un acuerdo que para ellos funciona» y añade: «Su matrimonio no es solo fachada. Él la admira como 'mujer trofeo', sin ironía, y con frecuencia la piropea enfrente de otros. Y ella ha dado con la tecla para ser feliz siendo esposa de Donald Trump».