Donald Trump besó a una periodista sin su consentimiento

No coge a casi nadie por sorpresa, aunque se trata de la primera vez que una mujer con la que Donald Trump se ha sobrepasado se atreve a hablar del acoso con el millonario ya en posesión de su cargo de Presidente de los Estados Unidos. Se trata de la presentadora del canal NBC Katy Tur, una de las periodistas que cubrieron la campaña presidencial de Trump. El episodio sucedió precisamente durante ella.

La revelación forma parte de su libro “Unbelievable: My Front-Row Seat to the Craziest Election in American History” (“Increíble: Mi asiento de primera fila en las elecciones más locas de la historia de América”). Pero de entre todas las locuras que cuenta de aquellos 500 días, su encontronazo con el ya Presidente es lo que más ha llamado la atención. Previsible. (Más información en Mujerhoy.com).