La divertida anécdota de la hija de Terelu con la princesa Leonor El rey Felipe VI con la Princesa Leonor, rumbo al colegio. / Efe Alejandra Rubio estudiaba en el mismo centro en el que lo hacen las hijas de los Reyes EL NORTE Martes, 30 enero 2018, 12:19

La hija de Terelu Campos estudió en el mismo centro que ahora lo hacen las hijas del Rey Felipe VI, el colegio Santa María de los Rosales de Aravaca. Con su llegada se produjeron algunos cambios en las rutinas del centro por seguridad, según recuerda el portal 'Bekia'.

Sobre aquella etapa, Terelu ha comentado: «El colegio cambió mucho y en cierto modo lo comprendo. Me molestó más el tema de la alimentación porque hay que educar a los niños en que coman de todo, pero en un momento dado se les puede dar una croqueta, que tampoco me parece excesivo». Un comentario que viene relacionado con el cambio de menú que se produjo en el colegio desde la llegada de las infantas, después de que la Reina Letizia sugiriera que debía ser más saludable.

«He visto a los Reyes llevar a las niñas y ella iba de lo más normal. El Rey llevaba a las niñas por la mañana casi siempre y a veces doña Letizia iba a por ellas por la tarde. Las vallas del colegio se subieron casi dos metros y hay guardias con perros. En la puerta de acceso a la clase y en el recreo, el de seguridad está a una distancia. Hubo padres que se molestaron por subir la valla del colegio, a mí me pareció maravilloso, pero hay gente para todo... Que mi hija esté en un colegio más seguro me da tranquilidad», apuntaba la hija de María Teresa Campos, que añadió: «La tecnología llegó al colegio de forma masiva y pusieron pizarras electrónicas». También hizo referencia a las restricciones que tienen los padres de los niños que van a clase con las hijas de los Reyes: «He ido a las fiestas de Navidad, me cogía mi papelito dos días antes. Desde que las hijas de los Reyes están en el colegio, los que iban a las clases de ellas tenían que presentar el DNI, decir qué iban, con quién iban, solo padres y madres, nada de abuelos».

Esa coincidencia en el colegio Santa María de los Rosales dio pie a una anécdota que vivieron su hija Alejandra y la Princesa Leonor: «Alejandra es bastante mayor que Leonor (5 años) y depende de cuándo vayas no estás en la misma parte del recreo. Leonor era pequeña, pero Alejandra era lo bastante pequeña para compartir patio con ella. Leonor siempre ha sido bastante simpática y no sé por qué se acercó a Alejandra y le preguntó si le daba un besito. Alejandra fue a darle un beso, el de seguridad se acercó y Alejandra se asustó. '¿No me digas que dejaste a la niña sin darle un beso?' 'Sí, mamá, me asusté, vi al de seguridad'».