Disney compra los estudios de cine y televisión de Fox por 52,4 millones de dólares 'Los Simpson' ya hablaron del tema en el año 1998 en su capítulo 208 titulado 'Cuando criticas a una estrella' EL NORTE Viernes, 15 diciembre 2017, 18:13

Disney ha logrado cerrar una operación de compra valorada en 52,4 mil millones de dólares de otro de los grandes estudios, propiedad de uno de los empresarios más influyentes, Rupert Murdoch. De esta manera, Disney se ha hecho con gran parte de 21 st Century Fox y poseerá, a partir de ahora, los estudios de la empresa y varios canales por cable en Estados Unidos, como FX y National Geographic, entre otras concesiones.

The Walt Disney Company ha emitido un comunicado, confirmando la noticia. Tras la compra se han hecho con el 30% de Hulu y con el 39% de Sky Tv. Twenty-First Century Fox se queda, de esta manera con la cadena financiera Fox Business y mantendrá sus canales más vistos: Fox y Fox News, según recoge el portal Formulatv.

Con esta compra, Disney se hace más fuerte ante el crecimiento de portales de streaming Netflix y Amazon Prime, cada vez con más presencia en los medios y con la que consigue recuperar ciertos títulos pertenecientes a Marvel Studios, como las sagas de 'X-Men', 'Los 4 fantásticos' o 'Deadpool'. Además de los títulos cinematográficos que pasan a ser parte de su propiedad, Disney se hace con algunas exitosas series como 'Modern Family', 'This Is Us' o 'The Americans'.

Todos estos título y otros como 'Avatar', 'Alien', 'Kingsman', 'Jungla de cristal'...podremos verlo en la plataforma de streaming que Disney planea lanzar próximamente.

Ya lo dijeron Los Simpson

Los creadores de 'Los Simpson' nos han demostrado a lo largo de los años que tienen cualidades adivinatorias y la última ha llegado tras la compra de Disney de los estudios de cine y televisión de FOX. En el año 1998 durante la emisión de la décima temporada, 'Los Simpson' previeron esa compra. En el episodio 208, 'Cuando criticas a una estrella', Homer se sumerge en el universo hollywoodiense al convertirse en asistente de Alec Baldwin y Kim Basinger. En su mansión conoce a Ron Howard y trata de venderle un disparatado guion que el director rechaza, aunque al final Howard consigue convencer a un directivo de Fox de llevar a cabo la idea de Homer. En el exterior, los dibujantes colocaron el texto 'una división de la compañía Walt Disney', bajo el logo de Fox, sin sospechar lo que ha pasado 20 años después.

Del mismo que adivinaron esta compra, 'Los Simpson' también adivinaron la crisis del ébola en occidente, el estreno de una nueva trilogía de "Star Wars" o la candidatura de Donald Trump a la presidencia de EEUU, según recuerda Formula tv