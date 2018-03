Discusión en Twitter entre Santiago Segura y Neus Asensi Fotograma de Torrente en el que aparecen Neus Asensi y Santiago Segura. / El Norte. La actriz se arrepiente de actuar en tres de las cinco películas de la saga Torrente EL NORTE Valladolid Jueves, 15 marzo 2018, 11:51

Coincidiendo con el 20 aniversario de Torrente, su director, Santiago Segura publicó un tuit agradeciendo el éxito de su primera película. Pero este mensaje no fue a gusto de todos ya que la actriz Neus Asensi,que aparece en tres películas de la saga, le respondió diciendo que «se cumplían 20 años de una película que no tendría que haber hecho jamás». En respuesta a esto el director decidió bloquearla en Twitter. Pero aquí no terminó esta "pelea" ya que Neus publicó otro mensaje comentando la hazaña del director.

Hoy se cumplen veinte años del estreno de “Torrente” mi primer largometraje... no puedo más que agradeceros a todos el haber llegado hasta aquí y poder celebrarlo teniendo una nueva película en cartel “Sin Rodeos”!

Gracias! 🙏 — Santiago Segura (@SSantiagosegura) 13 de marzo de 2018

Este tuit fue el que hizo reaccionar a la actriz Neus Asensi que respondió con el siguiente mensaje:

Por cierto ...: hoy se cumplen 20 años de una película que no tendría que haber hecho jamás .... 😉 — Neus Asensi (@Neusasensi) 13 de marzo de 2018

Tras publicar este mensaje Neus se encontró con el bloqueo en Twitter por parte de Santiago Segura. Así lo contó la actriz a sus seguidores:

Ey ! Gracias por el bloqueo en Twitter ...😂😂nada comparable con tus otros bloqueos ... suerte en la vida " amiguete " y recuerda ... el karma existe 👋🏼 pic.twitter.com/6KrVRMThBP — Neus Asensi (@Neusasensi) 13 de marzo de 2018

Un seguidor decidió preguntar a Santiago Segura el motivo del bloqueo, a lo que él respondió que la había bloqueado sin querer y escribe que le ha desconcertado el reproche por redes de una persona que tiene su teléfono y con la que considera que existe cierta amistad.