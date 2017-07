Un discurso de Trump cambia el guión de 'The Handmaid's Tale' La protagonista de la serie Elisabeth Moss. / AFP Los reponsables de la serie, protagonizada por Elisabeth Moss, suprimieron unas líneas para que no recordara al 'Make America Great Again' de la campaña del actual presidente de los Estados Unidos EL NORTE Jueves, 20 julio 2017, 20:03

Los responsables de la cadena estadounidense HBO no han fijado una fecha para el inicio de la segunda temporada de 'The Handmaid's Tale', pero para que no nos olvidemos de ella, su productor Bruce Miller y la actriz y productora Elisabeth Moss han realizado unas curiosas declaraciones en 'The Hollywood Reporter'.

El productor sostiene que saber que puede basar las tramas en nuestra realidad le ha dado que pensar y apunta que la victoria en las urnas de Trump le pillo por sorpresa: «Antes no tenías que estar tan ansioso porque no estabas seguro de que la gente fuera a captar la conexión o porque no sabías si iba a resultar relevante en lugar de deprimente».

Los guionistas de la ficción escribieron el guion de la primera temporada a principios de noviembre, tal y como recoge el portal 'Vertele', por lo que queda claro que no existe una influencia de la figura de Trump en el guión. Sería simplemente una coincidencia que demuestra que, una vez más, la realidad imita a la ficción.

Según comenta a 'The Hollywood Reporter', después de las elecciones se tuvo que modificar una línea del guión que se parecía 'demasiado' al famoso 'Make America Great Again' de los republicanos.

Ahora el equipo trabaja con más responsabilidad que nunca. Algo que tiene muy claro el productor: «Si alguna vez pensaste que lo que hacías no le importaba al mundo y no aportaba nada, deja de pensarlo porque hoy importa mucho».

Por su parte, Moss comentó a la publicación que en la segunda entrega habrá más «humor y luminosidad».