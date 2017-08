Las disculpas de «la ingenua» Kim Kardashian Kim Kardashian. La estrella televisiva defendió los comentarios racistas de Jefree Star pero ahora pide perdón a sus seguidores EL NORTE Jueves, 17 agosto 2017, 11:52

Kim Kardashian justificó en las redes sociales los comentarios racistas que hizo el youtuber Jefree Star. «Chicos, veo que sois muy mezquinos y traéis cosas al pasado de Star, donde fue negativo, pero también se disculpó por esas cosas», expresó la estrella televisiva en una serie de vídeos que colgó en su perfil de Snapchat. «Comprendo que es un asunto serio si dices cosas raciales, pero creo que la gente cambia, y a la gente que se disculpa, les daré el beneficio de la duda y aceptaré que la gente cambie y siga adelante».

Kardashian continuó con su defensa diciendo: «Sé mejor que nadie el daño que hace la gente sacando cosas antiguas o los errores que se cometen en el pasado... Quiero decir una última cosa clara: no defiendo a las personas que son racistas y estoy muy en contra. Pero si alguien afirma que han cambiado, me encantaría darles el beneficio de la duda y le pido a Dios que cambien por el bien de mis hijos y mis amigos».

A raíz de estas declaraciones, las críticas en las redes sociales no se hicieron esperar. Los comentarios negativos hacia su persona provocaron la reacción de la pareja de Kanye West, que se vio obligada a rectificar y a disculparse, como recoge la web de 'Bekia': «Realmente quería disculparme con ustedes y mis fans por defender una situación que yo realmente no conocía lo suficiente", dijo en varios vídeos de la misma plataforma. "Simplemente me siento un poco ingenua y quiero realmente disculparme por sentir que tenía el derecho de decir 'superarlo' en una situación que implica el racismo. Realmente no siento que tengo derecho a hablar de eso... realmente lo siento y sólo quiero avanzar y ser positiva».

Jeffre Star se sumó al capítulo de las disculpas y pidió perdón en su canal de Youtube: «La persona que dijo esas cosas horribles, viles, esa persona estaba deprimida, esa persona estaba enfadada con el mundo, esa persona sintió que no eran aceptados, esa persona estaba buscando atención, ¿lo hice bien? absolutamente no».