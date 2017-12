Diego 'El Cigala', en sus horas más bajas 'El Cigala' en su última visita a 'El Hormiguero'. / Antena 3 Desde que falleció su mujer, Amparo Fernández, víctima del cáncer, el cantaor enlaza una polémica con otra EL NORTE Lunes, 11 diciembre 2017, 20:23

Diego 'El Cigala' se convertía la pasada semana en 'trending topic' en Twitter a raíz de su visita a 'El Hormiguero', en la que se mostró muy divertido y errático. No era la primera vez que el cantante acudía al programa presentado por Pablo Motos, ya lo hizo el año pasado y en 2014, y cada uno de esos encuentros desataron la polémica.

En el programa de Pablo Motos, el cantaor hizo lo que le dio la gana, sin ceñirse a la preguntas y propuestas del presentador, lo que provocó la indignación de los telespectadores que criticaron su actitud. En las redes se especulaba con la posibilidad de que hubiera llegado al plató bebido.

Algunos opinan que esta forma de actuar tiene como origen el fallecimiento de su mujer, Amparo Fernández, víctima del cáncer hace dos años, en Punta Cana, donde residian. «No era solo su mujer. Era su compañera desde hace más de veinte años, la madre de sus hijos, su representante, su sustento, su principal apoyo... No se separaba de él ni a sol ni a sombra. Amparo fue la persona que más ayudó a Diego, y no sé cómo va a poder recuperarse de este golpe. Ni siquiera entiendo cómo pudo cantar en Los Ángeles; me imagino lo hundido que debe estar».

Diego y Amparo tuvieron muchos problemas durante su matrimonio, pero gracias a ella el cantaor pudo alejarse del mundo de las drogas. En el momento más complicado, se lo llevó a vivir a Robledo de Chavela, aislado del mundo, sin coche, según recuerda 'El Comercio'.

El amor de su vida le ocultó al cantaor su enfermedad hasta que ésta resultó evidente y no le quedó otro remedio que contárselo. Muy pocos sabían de su enfermedad. Desde el momento de su muerte, 'El Cigala' se vino abajo. El año pasado, Pablo Motos tuvo que anular la última sección prevista y despedir el programa de manera abrupta ante la incapacidad de 'El Cigala' de centrarse y seguir con el guion estipulado.

Algunos compañeros de profesión como María Toledo le recriminaron su actitud. La cantaora llegó a publicar en su perfil de Twitter: «Ser flamenco no es la imagen que ha dado hoy 'El Cigala' en 'El Hormiguero».