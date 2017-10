De 'El diario de Patricia' a buscar a su media naranja en 'First Dates' Jordi durante su cita en 'First Dates'. / Cuatro Jordi, recordado por la historia del embarazo de su novia mediante una inyección en el programa presentado por Sandra Daviú, se pasea por el restaurante más famoso de la televisión EL NORTE Lunes, 30 octubre 2017, 17:50

Jordi apareció por primera vez en la pequeña pantalla en el año 2009 en 'El diario de Patricia' donde rápidamente se hizo popular, no solo por ser presentado como el primo de David Civera, sino también porque había dejado embarazada a su novia Esther por una inyección, según contó ella a una incrédula Sandra Daviú y ahora recuerda el portal 'Vertele'.

En aquella ocasión, Jordi y su novia lograron salir en todos los zapping de la pequeña pantalla por su asombrosa historia. Ahora, el joven ha vuelto a reaparecer en 'First Dates'. «Pido encontrar a alguien que me dé fuerzas, el amor adecuado», comentaba Jordi ante las cámaras, pero no salió todo como esperaba y se fue del programa tal y como vino: solo. «He notado que se reía de mí, no me ha gustado eso...», confesó el joven.