La despedida más brusca de 'First Dates' Manuel y Manuela, concursantes de 'First Dates'. / Cuatro Manuela le llamó roñoso a su cita por no invitarle a la cena y Manuel lo justificó diciéndole: «No te he pagado la cena porque me has caído mal» EL NORTE Martes, 16 enero 2018, 10:56

Los invitados al restaurante más famoso de la televisión nos dejan de sorprendernos. Día tras día, pasan por 'First Dates' personajes irrepetibles. Fue el caso de Manuela y Manuel, de 71 y 70 años, respectivamente, quienes antes de sentarse a la mesa comenzaron a bailar samba por todo el comedor.

La invitada seguía pensando que tenía 20 años, a la vez que no paraba de juzgar negativamente a su pareja: «Me pareció muy mal lo que me dijo de que había tenido muchos rollos antes de venir a la cita, y le veo muy tristón. Yo soy muy alegre, y al poco de empezar hablar con él ya me sentía deprimida. Es un poco pesadito», y añadía: «No tengo ninguna intención con este señor».

Con estas intenciones, era muy difícil que la relación fuera adelante. Ella lo había descartado y él no parecía muy apasionado con Manuela.

A la hora de despedirse, el motivo que dio Manuela para no tener una segunda cita con él fue: «Pues usted es un roñoso, porque lo mínimo que tiene que hacer un caballero en una primera cita es pagar la cena», y éste le contestó: «No te he pagado la cena porque me has caído mal». Durante unos minutos, siguieron lanzándose pullas hasta que Manuela se despidió irónicamente de Manuel: «Bueno, usted con lo joven que es acabará encontrando lo que busca».