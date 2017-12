Desmienten que Brad Pitt salga con Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence y Brad Pitt. / Efe Tras divorciarse de Angelina Jolie, al actor tambié se le atribuyó un romance con Kate Hudson, que también resultó ser falso EL NORTE Jueves, 14 diciembre 2017, 13:16

Hace unos días surgieron ciertos rumores sobre una relación entre Brad Pitt y Jennifer Lawrence. Incluso una persona cercana al actor comentó: «Brad y Jennifer han pasado muchas noches juntos. ¡Tienen una gran conexión!». Un comentario al que añadió otro que no tiene desperdicio: «A Brad siempre le ha gustado Jennifer».

En un principio, esta historia podría ser real, ya que la actriz había terminado su historia de amor con el director de cine Darren Aronofsky, mientras que de todos es sabido que Brad Pitt se divorció de Angelina Jolie en septiembre de 2016, según recuerda 'Bekia'.

Esa misma fuente ha señalado que el actor consiguió el teléfono de la actriz, gracias a Quentin Tarantino, aunque tardó varios meses en atreverse a llamarla: «Brad ha tardado tiempo en decidirse, pero uno de sus amigos le dijo que lo hiciese porque ya lleva soltero mucho tiempo».

Jennifer Lawrence no ha sido la única mujer con la que se ha relacionado a Brad Pitt, tras su ruputura con Jolie, antes estuvo Kate Hudson quien lo negó tirando de sentido del humor: «Es el rumor más loco que he oído nunca. No, no hay nada de cierto en ello. De hecho, no lo he visto en, digamos, cuatro años. Fue un rumor alucinante. Casi me gusta. Fue como, 'Vale, bien. ¡Vamos a tener gemelos!», apuntó.

Para poner fin a esos rumores un fuentes cercana al actor ha desmentido a DailyMail la información, aclarando que no están juntos: «Es completamente falso»