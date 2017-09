Desastre en las pruebas de 'Masterchef Celebrity 2' Los concursantes de 'Masterchef Celebrity 2'. / TVE Las pruebas que realizaron los participantes en el estreno de este 'talent' culinario de TVE fueron desastrosas EL NORTE Miércoles, 20 septiembre 2017, 13:15

Los famosos seleccionados por TVE para formar parte de la segunda edición de 'Masterchef Celebrity 2' serán genios en sus profesiones..., pero no así en la cocina. El estreno de este 'talent' culinario no ha podido ser más desastroso, en cuanto a la ejecución de las pruebas se refiere.

En ese debut, como recoge 'Bekia', los concursantes se dividieron en dos equipos. El azul, encargado de realizar un menú con pescado, y el rojo, que tenía que conceder todo el protagonismo a la carne. Ambos debían cocinar a la brasa.

El equipo azul, que tenía como capitana a la actriz Patricia Montero, fue el peor. Tal es así que todos sus miembros tuvieron que pasar por la prueba de eliminación. Entre sus componentes, Anabel Alonso, quien, según el jurado, es especialista «en empezar las cosas, pero irse sin terminarlas», a lo que ella respondió: «Es que me aburro».

Ningún miembro del equipo azul tuvo cuidado a la hora de elaborar los platos de pescado -algunos fueron presentados con manchas de leche de coco del postre- o de ejecutarlos -espectacular fue el derramamiento de una salsa encima de Pepe Rodríguez-. El jurado también destacó la poca habilidad de Carlos

Baute con la parrilla, aunque él se calificó como 'el rey de las barbacoas', lo que obligó al cantante a disculparse: «En mi casa tengo una parrilla de cuatro niveles». Lo que permitió la respuesta de Pepe: «Nivel de quemado 1, nivel de quemado 2, nivel de quemado 3...».

El equipo rojo, dirigido por José Corbacho, estuvo mejor, aunque tuvo múltiples problemas en la cocina. El jurado Jordi Cruz tuvo que tirar un arroz cocinado por el actor Pepón Nieto, quien iba a servir un plato prácticamente sin cocción, por lo que ha tenido que repetirlo minutos antes de que llegaran los 80 comensales, lo que ha causando un leve retraso en la presentación del plato.

Eso sí, la organización en este equipo fue mejor, de tal forma que el jurado premió a Edu Soto con la inmunidad, al igual que a su compañera Silvia Abril.

Ante semejante caos, los jueces tuvieron que intervenir para no dejar sin comer a los comensales. Al finalizar la prueba, Pepe Rodríguez afirmó que «reconozco que no hacía tiempo que estaba tan enfadado. Creo que no nos queda otra que darles una buena lección», ante lo que su compañero Jordi Cruz ha dicho: «Es uno de los zascas más merecidos de los últimos tiempos».

Los jueces calificaron lo acontecido como «el peor exterior de todas las ediciones». Y cuando Rodríguez se dirigió al equipo azul, reconoció que le costaba «encontrar al peor. Corríais como pollo sin cabeza y estábais todos apiñados en una mesa a ver quién era el más guarro». Palabras que la actriz Anabel Alonso encajó para responder: «Hay que saber encajar los golpes».