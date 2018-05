Una depresión le aleja de los escenarios Kiko Rivera. / Instagram Irene Rosales, la mujer del hijo de Isabel Pantoja, explica en una entrevista en la revista 'Semana' cómo se encuentra el Dj EL NORTE Miércoles, 9 mayo 2018, 14:07

Irene Rosales ha mantenido un total hermetismo sobre el estado de salud de su marido Kiko Rivera. No ha querido responder a ninguna pregunta relacionada con el esgtado de salud el Dj. Este silencio venía motivado por la exclusiva que tenía pactada con la revista 'Semana' que sale hoy, miércoles a la venta.

Todo apuntaba a que la vida del hijo de Isabel Pantoja iba estupendamente ya que acaba de convertirse en padre, su carrera como Dj iba despegando y había perdido algunos kilos de más tras someterse a una operación para implantarse una banda gástrica. Pero, de repente, el artista comunicó que se retiraba de los escenarios por una depresión.

No obstante, ya están circulando diferentes versiones sobre el mal que aqueja al Dj y una de ellas hace referencia a sus problemas con la comida. Pero, ahora su mujer ha querido aclarar que es lo que le pasa: «No tiene ningún problema con la banda gástrica ni con malos hábitos. Por suerte hemos podido cogerlo a tiempo para tratarse», cuenta a la misma publicación.

Lo que realmente llama la atención es que hable de una depresión, cuando nadie ha mostrado un informe médico, como así le recriminan varios dueños de locales que habían contratado al Dj. «Él ha ido al médico y demás, pero todavía tiene que seguir hablando con él, porque tiene una depresión, pero no es que vaya a morirse. Por suerte hemos podido cogerlo a tiempo para poder tratarse, y el médico todavía no tiene un diagnóstico cerrado. Un médico no da la baja así como así», acaba reconociendo Rosales